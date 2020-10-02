Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере нашли в Люксембурге

Мужчина купил первую книгу о юном волшебнике для своих троих детей в 1999 году. Он хотел, чтобы ребята лучше знали английский язык. Гражданин Люксембурга потом забыл про издание, но спустя годы решил перечитать книгу.

«Пару месяцев назад я решил снова прочитать книги о Поттере. Я знал, что было продано несколько первых изданий и решил проверить свой экземпляр. Был очень удивлен», — рассказал он.

Мужчина связался с книжным экспертом. Тот подтвердил, что этот томик — очень редкий. Он оказался первым изданием романа, которое выпустили тиражом 500 экземпляров в 1997 году.

Вскоре книгу выставят на аукционе. Она оценивается в 20-30 тысяч фунтов стерлингов. Специалисты допускают, что издание уйдет с молотка и за 50 тысяч фунтов стерлингов.

На вырученные деньги мужчина планирует закрыть кредит, который брал на обучение дочери. А еще он рассчитывает на частичную ипотеку.