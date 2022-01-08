Фонтан воды смыл туристов с подъемника на горнолыжном курорте США

Работу горнолыжного курорта Beech Mountain в Северной Каролине остановил прорвавшийся трубопровод. Фонтан воды забил прямо под подъемником, на котором туристы поднимались на гору. Сильнее всего не повезло одному из туристов. Его кресло остановилось как раз в том месте, где бил фонтан. Видео с места опубликовал на YouTube один из лыжников.

На опубликованных кадрах видно, что лыжник в кресле 20 секунд находился под жестким напором воды из-за того, что подъемник остановился.

В администрации группы Fасеbооk, где собирают информацию от любителей горнолыжного спорта, рассказали, что прорвало трубу высокого давления, где поток воды приводил подъемник в действие. В результате в движении наблюдались сбои.

«Кресла останавливались и начинали двигаться снова несколько раз. Водой окатило по крайнее мере трех лыжников. Один из гостей провел над потоком воды две минуты», — говорится в сообщении.

Около 10 человек решили, что не готовы к такому холодному душу и спрыгнули с остановившегося подъемника, что привело к множественным травмам. Администраторы напомнили, что прыгать с остановившегося фуникулера запрещают правила.

В причинах аварии сейчас разбираются специалисты. По словам владельцев курорта, система безопасности никак не показывала, что есть какая-то неисправность.