СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии

«Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принес соболезнования близким погибшего генерала и выразил поддержку родным раненых военнослужащих, он также пожелал им скорейшего выздоровления. Как отметил Бастрыкин, согласно заключенным ранее соглашениям, российские следователи при содействии компетентных органов Сирии расследуют каждое преступление, которое было совершено против военных России на территории САР.

Накануне вечером Министерство обороны России сообщило о том, что при взрыве в Сирии пострадали трое военных. Один из них, генерал-майор, погиб. Инцидент произошел на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. Взрыв случился в 15 километрах от сирийского города Дейр эз-Зора.