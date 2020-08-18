Российский генерал-майор погиб в Сирии

По данным военного ведомства, во время взрыва получили ранения еще двое российских военнослужащих. Инцидент произошел на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. Взрыв случился в 15 километрах от сирийского города Дейр эз-Зора. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Погибший генерал-майор занимал должность старшего военного советника. Его представят к государственной награде посмертно. Министерство обороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

Ответственность за атаку на российских военных на себя никто не взял. Более подробной информации о случившемся в Сирии пока нет.