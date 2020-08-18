facebook_pixel
    18 августа 2020, 18:18

    Российский генерал-майор погиб в Сирии

    Андрей Иванов , Дамир Матюхин

    При взрыве в Сирии пострадали трое военных. Один из них, генерал-майор, погиб. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
    Российский генерал-майор погиб в Сирии

    По данным военного ведомства, во время взрыва получили ранения еще двое российских военнослужащих. Инцидент произошел на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. Взрыв случился в 15 километрах от сирийского города Дейр эз-Зора. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

    Погибший генерал-майор занимал должность старшего военного советника. Его представят к государственной награде посмертно. Министерство обороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

    Ответственность за атаку на российских военных на себя никто не взял. Более подробной информации о случившемся в Сирии пока нет.

    Новости SMI.FM