Российский генерал-майор погиб в Сирии
При взрыве в Сирии пострадали трое военных. Один из них, генерал-майор, погиб. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
По данным военного ведомства, во время взрыва получили ранения еще двое российских военнослужащих. Инцидент произошел на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. Взрыв случился в 15 километрах от сирийского города Дейр эз-Зора. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.
Погибший генерал-майор занимал должность старшего военного советника. Его представят к государственной награде посмертно. Министерство обороны окажет семье погибшего всю необходимую помощь.
Ответственность за атаку на российских военных на себя никто не взял. Более подробной информации о случившемся в Сирии пока нет.