СК Белоруссии начал проверку информации об изнасилованиях женщин в изоляторах

В Сети появились сообщения, что в больницы белорусского Гродно попали женщины после изнасилований в изоляторах. Следственный комитет республики уже организовал проверку.

«Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания. На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия», — сообщила в Telegram-канале пресс-служба СК Белоруссии.

В пресс-службе отметили, что все публикации были сделаны на основании слов врачей-гинекологов. Медики сообщили об изнасилованиях на условиях анонимности. При этом в СК подчеркнули, что всю информацию о пострадавших во время протестов или задержаний передают медработники в территориальные следственные подразделения.

Сейчас в ведомствах нет зарегистрированных сообщений об изнасилованиях. Кроме того, о подобных преступлениях не упоминали местные жители, которых опрашивали из-за митингов.

«Ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится. В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка», — заключили в белорусском СК.

Массовые протесты начались в Белоруссии после проведения выборов президента. Участники акций требуют отставки Александра Лукашенко, который набрал по итогам голосования 80,1%.