Актера Кьюба Гудинга-младшего обвинили в изнасиловании

Против него выдвинула обвинения женщина, которая пожелала остаться неизвестной. По словам потерпевшей, актер несколько раз изнасиловал ее в одном из американских отелей в 2013 году.

Как утверждает неизвестная, Гудинг познакомился с ней в Greenwich Village, а затем пригласил ее отметить знакомство в отеле The Mercer Hotel. Об этом написало ИА Nation News.

Позже Гудинг позвал женщину к себе в номер, сказав, что ему нужно всего лишь переодеться. В результате он начал раздеваться прямо перед ней. По словам потерпевшей, актер начал «трогать ее грудь и гениталии» и, не обращая внимания на то, что она «четко дала понять, что не хочет этого», вступил с ней в половую связь.

После этого, со слов женщины, Гудинг принял душ и повторно надругался над ней в извращенной форме.

В иске указано, что артист изнасиловал жертву, не обращая внимания на просьбы остановиться. Истица требует от актера денежной компенсации.