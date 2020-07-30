Ситуация с терроризмом повлияет на запуск авиасообщения с Египтом

Восстановление авиасообщения в Египтом зависит от террористической ситуации в регионе, хотя российские специалисты сотрудничают с египетскими в проверке безопасности курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Об этом в интервью арабскому телеканалу TEN заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко. Он напомнил, что туристические потоки были отрезаны после крушения самолета компании «Когалымавиа» в 2015 году через два месяца после начала военной операции в Сирии. Дипломат отметил, что теракт был совершен в отместку за борьбу с террористами в этой стране. Погибли 224 человека.

«Пока что в Сирии операция не закончена, соответственно — все опасности, риски сохраняются», — цитируют Борисенко РИА «Новости». Он добавил, что российские специалисты при этом продолжают делать все, чтобы в аэропортах Шарм-эль-Шейхе и Хурагде соблюдались меры безопасности при вылете-прилете самолетов.

Борисенко уточнил, что на Синайском полуострове продолжается антитеррористическая операция египетских силовиков. Так как Россия активно участвует в борьбе с терроризмом в Сирии, следует учитывать все риски и угрозы, которым могут подвергаться российские граждане. Дипломат выразил надежду, что в какие-то обозримые сроки удастся восстановить чартерные рейсы. Однако решение зависит исключительно от ситуации с терроризмом.

По данным Борисенко, в прежние годы в Египет прилетали свыше трех миллионов россиян.

По данным портала Lonely Planet, в 2021 году Объединенные арабские эмираты могут стать самым популярным туристическим направлением. Скорее всего, в топ-5 войдут также Катар, Канада, США и Египет.