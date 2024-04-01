Мир 01 апреля 2024, 12:51 Система ПВО Сербии в следующий раз собьет неопознанные объекты — Вучич Президент Вучич пригрозил впредь сбивать все неопознанные объекты над Сербией Luka Dakskobler/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Обнаруженный недалеко от города Валево воздушный объект ушел из поля зрения радаров. В следующий раз военные задействуют систему ПВО и собьют аппарат, чтобы выяснить его происхождение, заявил во время поездки на военный аэродром Батайница президент Сербии Александр Вучич. Его процитировал телеканал РТС.

«Это был воздушный шар или большой дрон-шпион? Он быстро покинул этот район. В следующий раз ПВО воздействует на него и собьют, чтобы мы могли определить, чей он», — предупредил он.

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Истребители МиГ-29, по словам Александра Вучича, примчались к месту обнаружения предполагаемого аэростата примерно за 10 минут, но он успел улететь. Военные не стали задействовать средства ПВО, а лишь подняли в воздух самолеты. Президент предупредил, что в следующий раз поступят по-другому и ударят по воздушной цели зенитными бронетанковыми средствами поражения.

Неопознанный летательный аппарат засекли 30 марта на высоте 5,5 тысячи метров в 100 километрах от Белграда. Он кружил недалеко от крупнейшего оборонного предприятия.