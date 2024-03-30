Мир 30 марта 2024, 19:48 Сербия отправила истребители на перехват неизвестного объекта в небе Минобороны Сербии: ВВС подняли два МиГ-29 на перехват неопознанного объекта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли в воздух два истребителя МиГ-29 для перехвата неопознанного летающего аппарата. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Инцидент произошел утром в субботу в 10:39 по местному времени (12:39 по Москве). Неизвестный летательный аппарат был обнаружен силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства республики на высоте пяти с половиной тысяч метров над населенным пунктом Валево.

Реклама

«На основании приказа президента республики и Верховного главнокомандующего Александра Вучича в воздух поднята дежурная пара истребителей МиГ-29, дежурные ракетные подразделения ПВО и радары продолжили следить за воздушным пространством», — уточнили в ведомстве.

Валево лежит в 100 километрах западнее Белграда. Там находится крупнейшее оборонное предприятие страны.

По данным Минобороны республики, воздушная цель вскоре пропала с экранов. Истребители попытались обнаружить ее снова, но не смогли и вернулись на аэродром.

В среду, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время республика столкнется с серьезной угрозой своим национальным интересам.