Израиль атаковал объекты на юге Сирии

«Ранее сегодня из Сирии были выпущены снаряды в направлении израильских Голанских высот. В ответ несколько минут назад боевые вертолеты ЦАХАЛ нанесли удар по военным целям», — сказано в сообщении.

Атака военных пришлась сразу на несколько объектов, среди которых наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, которые расположены на базах.

Израиль регулярно атакует объекты в Сирии. Свои действия израильская сторона объясняет стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов.

Ранее 20 июля сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, появившихся в небе над Дамаском, сообщил правительственный телеканал «Аль-Ихбария». Удары наносились по объектам в сирийской столице и ее окрестностях. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.