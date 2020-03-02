Сирия сбила три турецких военных дрона в Идлибе

Издание распространило видео с одним из уничтоженных летательных аппаратов. Он рухнул в районе города Серакиб на юго-востоке провинции. По данным SANA, беспилотники используются турецкой армией для разведки и огневой поддержки своих союзников в провинции.

После инцидента Минобороны России выступило с заявлением о том, что российские военные «не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии».

Изначально сообщалось, что сирийская армия сбила два военных самолета Турции. Затем в Дамаске уточнили, что речь идет о беспилотниках.

В ближайшие дни в Москве должна пройти встреча между руководством России и Турции по ситуации в Идлибе — единственном крупном сирийском регионе, который контролирует вооруженная оппозиция и боевики. С конца прошлого года армия сирийского президента Башара Асада ведет наступление на Идлиб. Турция перебросила туда своих военных для помощи оппозиционерам.