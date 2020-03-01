Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в конфликт Турции с Сирией
Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Владимира Путина не вмешиваться в конфликт между Турцией и сирийским правительством. Об этом глава республики заявил на встрече с законодателями в Стамбуле, сообщила газета Habertürk.
По словам Эрдогана, об этом он говорил российскому президенту 28 февраля, вскоре после удара сирийских военных по конвою турецких Вооруженных сил. В результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
«Я спросил у Путина, какие у вас там цели? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите от нас войска», — заявил лидер Турции.
Он также хотел от российского президента, чтобы Турцию «оставили один на один с режимом» президента Сирии Башара Асада.
«Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», — продолжил пересказ разговора Эрдоган.
Он добавил, что турецкие войска вошли в сирийскую провинцию Идлиб по приглашению сирийского народа, а не Асада. И военные не уйдут, пока этого не потребует народ.