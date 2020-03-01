Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в конфликт Турции с Сирией

По словам Эрдогана, об этом он говорил российскому президенту 28 февраля, вскоре после удара сирийских военных по конвою турецких Вооруженных сил. В результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

«Я спросил у Путина, какие у вас там цели? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите от нас войска», — заявил лидер Турции.

Он также хотел от российского президента, чтобы Турцию «оставили один на один с режимом» президента Сирии Башара Асада.

«Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», — продолжил пересказ разговора Эрдоган.

Он добавил, что турецкие войска вошли в сирийскую провинцию Идлиб по приглашению сирийского народа, а не Асада. И военные не уйдут, пока этого не потребует народ.