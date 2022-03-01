Сирия осудила развернутую Западом кампанию против России

Сирия осудила антироссийскую кампанию, которую против России развязали Западом и западные СМИ вокруг событий на Украине. Об этом заявил сирийский постпред при ООН Бассам Саббаг.

«САР осуждает кампанию, организованную и ведомую Западом и его СМИ против РФ, в частности целенаправленное распространение фейковых новостей, лживых утверждений, а также сфабрикованных фото и видео», — сказал Саббаг на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН. Его слова привело РИА «Новости».

По его мнению, обострение между РФ и Украиной происходит из-за несоблюдения Западом своих обязательств перед Москвой. Как отметил Саббаг, это длилось десятилетиями.

«Эти страны (западные страны — прим. ред.) игнорировали резонные обеспокоенности России в сфере безопасности и не стеснялись поставлять оружие и ракеты Украине», — привело агентство слова сирийского постпреда при организации.

Переговоры между Россией и Украиной являются окончательным способом решения нынешнего кризиса, считает постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Он отметил, что сейчас самое главное заключается в том, чтобы как можно быстрее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации.