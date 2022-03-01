Китай озвучил «окончательный» способ решения кризиса на Украине

Российско-украинские переговоры являются окончательным способом решения нынешнего кризиса. Такое мнение высказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации», — сказал Цзюнь во время заседания Совбеза ООН.

Он добавил, что китайская сторона поддерживает проведение прямых диалогов между Россией и Украиной. Такие переговоры являются окончательным способом решения украинского кризиса. По словам постпреда, международное сообщество должно не допустить обострения ситуации. Другим странам строит создать благоприятные условия для политического урегулирования вопроса.

«Любые действия этого Совета должны играть конструктивную роль, а не вести к дальнейшей эскалации», — процитировало Цзюня РИА «Новости».

Россия и Украина провели переговоры 28 февраля в Белоруссии. На обсуждение всех вопросов понадобилось более пяти часов. Стороны договорились в ближайшие дни встретиться на втором раунде переговоров.