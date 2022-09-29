Европе объяснили, почему ее ждет трагедия без российского газа | 360°

Мир 29 сентября 2022, 06:02 Поделиться Telegram

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Viber Европе объяснили, почему ее ждет трагедия без российского газа Эксперт в сфере энергетики Гилберти: запасы газа в Европе закончатся раньше окончания зимы Pxhere.com

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Европу ожидает тяжелая зима и «суровое» будущее без поставок газа из России. Об этом написал в своей статье в Forbes эксперт в сфере энергетики, президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти.

Общий уровень спроса на газ зимой выше, чем общий уровень его добычи, а летом все наоборот, отметил автор материала. Для устранения этого дисбаланса, нужно наполнить хранилища природным газом, добытым летом. Тогда зимой, когда «спрос на газ превысит объемы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счет изъятия сырья, находящегося в хранилищах», указано в статье.

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Германия и другие европейские страны, похоже, сумели «сэкономить» голубое топливо в течение лета, отметил Гилберти, и заполнили хранилища примерно на 80–95%.

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«Но, хотя Германия и Европа, возможно, почти полностью заполнили свои „газовые накопительные счета“, будет крайне неразумно игнорировать тот факт, что они потеряли „зарплату“, то есть поставки трубопроводного природного газа», — заметил автор.

Для компенсации потери газа из России Европе доступны СПГ, дизельное топливо, уголь и древесина, но, по словам Гилберти, это следует сравнивать с «временной подработкой», поскольку их будет недостаточно.

Дальше, как уверен автор материала, ситуация будет только ухудшаться. Обычно запасы газа в хранилищах достигают самого низкого уровня к концу зимы, но это при условии бесперебойных поставок на протяжении всего холодного сезона, но такого в этом году «Европе ждать не стоит».

«Это значит, что у Европы кончатся запасы газа в хранилищах где-то в середине зимы, если она не будет слишком суровой и меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными», — написал автор, заметя, что сейчас ничто из перечисленного им не может быть гарантировано.

Гилберти заявил, что «с уверенностью» сказать можно только то, что предстоящей зимой запасы газа в хранилищах Европы закончатся раньше, чем об этом говорят большинство лидеров Евросоюза. Но важнее по мнению автора то, что следующим летом Европа не сможет пополнить запасы в нужной мере, а значит и последующая зима может обернуться «экономической катастрофой и человеческими трагедиями».

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