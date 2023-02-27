Мир 27 февраля 2023, 23:06 Символику неонацистов заметили на одном из немецких танков для Украины Репортер Руденко опубликовал видео немецкого танка для Украины с неонацистской символикой Pxhere

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Репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео с немецкими танками, перебрасываемыми на Украину. На броне некоторых машин белой краской нанесен широко распространенный символ неонацистов.

По информации Руденко, видео снято в районе немецкого города Мангейм. Речь идет о символе «14/88»*.

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По мнению автора видео, запрещенную символику, скорее всего, просто пририсовали. Однако остается вопрос к немцам — как они терпят такой во всех смыслах «перебор», отметил журналист.

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Накануне посол России в Германии Сергей Нечаев предположил, что поставки немецких танков на Украину могут вывести конфликт на Украине на новый уровень. По его мнению, это опасное решение, которое прямо противоречит заявлениям немецких политиков о нежелании ФРГ становиться стороной конфликта.

*«14/88» — числовая комбинация внесена Минюстом РФ в список экстремистских материалов, использование которых запрещено на территории Российской Федерации.