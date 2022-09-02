Мир 02 сентября 2022, 08:00 Поделиться Telegram

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Viber Посольство России в США заступилось за Симоньян Посольство России в США обвинило госдеп в ревности зрителей к российским СМИ РИА «Новости»

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Госдеп США приревновал зарубежную общественность к российской прессе. Посольство России в США в своем Telegram-канале призвало американские власти прекратить кампанию против российских СМИ.

На сайте американского ведомства появилась статья, в которой главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян назвали одним из главных лиц российской пропаганды. Посольство России в США назвало это дезинформацией и «остервенелой» попыткой очернить журналистов.

«То, что этим занялся госдеп — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы. В США от свободы слова осталась лишь красивая обертка», — заявили в дипведомстве.

Посольство призвало авторов таких докладов следовать провозглашенным на Западе постулатам о плюрализме мнений и важности их выражения, а также перестать заниматься пропагандистскими кампаниями.

Ранее дипведомство раскритиковало госдеп за заявление об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, назвав его русофобским. Американские власти согласились с версией Украины о непричастности ее спецслужб к этому преступлению.