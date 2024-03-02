02 марта 2024, 04:00
Симоньян высмеяла проверку контрразведки ФРГ утечки беседы офицеров
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла новость о том, что немецкая контрразведка инициировала проверку факта утечки беседы об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн», — написала она.
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Симоньян также оценила сообщения в немецкой прессе, которые касались подлинности сделанной аудиозаписи. По ее словам, спустя 15 часов молчания немцы официально подтвердили, что запись беседы офицеров оказалась не фейком.
Ранее главред RT опубликовала расшифровку аудиозаписи и раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали планы по атаке на Крымский мост.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала блокировку аккаунтов в соцсети X с записью переговоров немецких военных, подчеркнув, что такие действия называются «заметать следы».
Разведка
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