Мир 02 марта 2024, 04:00 Симоньян высмеяла проверку контрразведки ФРГ утечки беседы офицеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла новость о том, что немецкая контрразведка инициировала проверку факта утечки беседы об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Тем временем, в Германии военная контрразведка начала проверку по поводу моего поста. Жалко, я не ем попкорн», — написала она.

Реклама

Симоньян также оценила сообщения в немецкой прессе, которые касались подлинности сделанной аудиозаписи. По ее словам, спустя 15 часов молчания немцы официально подтвердили, что запись беседы офицеров оказалась не фейком.

Ранее главред RT опубликовала расшифровку аудиозаписи и раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали планы по атаке на Крымский мост.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала блокировку аккаунтов в соцсети X с записью переговоров немецких военных, подчеркнув, что такие действия называются «заметать следы».