02 марта 2024, 02:10
«Заметают следы». Захарова — о блокировке аккаунтов с записью переговоров немецких военных
Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты с записью переговоров военных
Власти Германии пытаются «замести следы», блокируя аккаунты в соцсети X, которые опубликовали запись секретных переговоров немецких военачальников о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Это называется „заметать следы“. Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое „расследование“ терактов на „Северных потоках“?» — задалась вопросом Захарова.
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Дипломат добавила, что гражданам Германии положено знать все о правах человека в России, Белоруссии или Китае, «но только не о своих, немецких правах».
Ранее немецкий таблоид Bild написал, что в Германии по требованию бундесвера начали блокировать аккаунты в X, распространившие запись разговора немецких офицеров о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.
Аудиозапись переговоров немецких военачальников опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Министерство обороны Германии отказалось комментировать запись, а немецкие СМИ сочли ее подлинной.
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