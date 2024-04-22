22 апреля 2024, 08:58
Симоньян назвала тех, кому в США выгодна война
Главред RT Симоньян: война выгодна для американского «конгломерата жирных котов»
Военные конфликты выгодны для «конгломерата жирных котов», которые управляют США. Такое мнение выразила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
Она рассказывала об американском генерале Смедли Батлере. Симоньян напомнила, что офицер еще в 1935 году пояснил все нюансы боевых действий. В своей книге «Война — это рэкет» он пояснял, почему «война не закончится ими». Медиаменеджер отметила, что у США нет причин прекращать конфликт, так как он им только на руку.
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«Соединенными Штатами Америки, как известно, управляют ни президенты, ни конгресс, ни палата представителей… Управляет конгломерат жирных котов. И война для них — супервыгодна», — высказалась она.
Также Симоньян предположила, что США не только могут выделить большой транш Украине. По ее мнения, Соединенные Штаты отправят наемников в ВСУ.
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