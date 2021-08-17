Силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами*

Силы вице-президента Амрулла Салеха отбили у «Талибана»* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военный источник в афганской столице.

«Бои сейчас идут в районе Панджшера», — цитирует агентство источник.

Сейчас в регион направляются десять тысяч военнослужащих армии Афганистана под руководством генерала Абдул-Рашида Дустума, отмечается в сообщении.

Через Чарикар проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг. Она связывает Кабул с крупнейшим городом на севере Афганистана Мазари-Шарифом.

Боевики радикального движения «Талибан»* захватили столицу Афганистана в минувшее воскресенье. Также под их контролем находится большая часть регионов страны. После захвата президентского дворца радикалами из Кабула массово начали уезжать люди.

По большей части бегут бывшие чиновники и военные правительственных войск. Занимавший должность президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну еще до прихода боевиков. Где он находится сейчас, неизвестно.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой государства. Он заявил, что связывается с мировыми лидерами для получения поддержки.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.