Мир 28 февраля 2024, 06:52 Силуанов предупредил Запад о последствиях конфискации российских активов Министр Силуанов: передав Украине активы РФ, Запад сделает хуже себе РИА «Новости»

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Конфискация золотовалютных резервов национальных банков подорвет основы финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что это навредит не столько России, сколько коллективному Западу, сообщило РИА «Новости».

«Считаю, что оно [предложение США] в корне ошибочно, потому что подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки», — сказал он.

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Министр предупредил, что коллективный Запад навредит себе, конфисковав российские активы в пользу Украины. Он напомнил, что именно так произошло после ограничения расчетов, логистики и клиринговых систем. Антон Силуанов заявил, что Россия примет ответные меры, так как тоже заблокировала вложения иностранных инвесторов и активы.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация российских средств станет прецедентом для всей мировой финансовой системы. По ее словам, регулятор имеет инструменты для защиты интересов страны.