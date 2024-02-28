28 февраля 2024, 06:52
Силуанов предупредил Запад о последствиях конфискации российских активов
Министр Силуанов: передав Украине активы РФ, Запад сделает хуже себе
Конфискация золотовалютных резервов национальных банков подорвет основы финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что это навредит не столько России, сколько коллективному Западу, сообщило РИА «Новости».
«Считаю, что оно [предложение США] в корне ошибочно, потому что подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки», — сказал он.
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Министр предупредил, что коллективный Запад навредит себе, конфисковав российские активы в пользу Украины. Он напомнил, что именно так произошло после ограничения расчетов, логистики и клиринговых систем. Антон Силуанов заявил, что Россия примет ответные меры, так как тоже заблокировала вложения иностранных инвесторов и активы.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация российских средств станет прецедентом для всей мировой финансовой системы. По ее словам, регулятор имеет инструменты для защиты интересов страны.
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