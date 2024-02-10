Мир 10 февраля 2024, 13:57 Россия жестко ответит на попытки Запада использовать замороженные активы Захарова заявила о жестком ответе России на попытки изъять замороженные активы Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Российская сторона жестко ответит на любые попытки Запада лишить ее права собственности на суверенные резервы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привели на сайте ведомства.

Покушение на принадлежащие России замороженные активы воспримут как банальное воровство и «стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы», предупредила дипломат.

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Она подчеркнула, что Россия жестко отреагирует на недружественные действия коллективного Запада, будет защищать свои права и интересы всеми возможными средствами.

«В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия», — отметила Захарова.

Совет Федерации предложил Министерству финансов России разработать законопроект об ответных мерах на возможное использование замороженных активов страны за рубежом. В качестве ответной меры предложили обложить налогами западные ценные бумаги в России.