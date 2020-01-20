О готовности ВСУ к силовому возвращению якобы своих территорий в Донбассе Кривонос заявил 20 января в интервью проекту «Донбасс. Реалии» («Радио Свобода»).

В беседе с «360» Куценко отметил, что заместитель секретаря СНБО Украины сделал такое заявление, потому что в ходе интервью ему был задан вопрос о том, какими он видит пути освобождения частей Донецкой и Луганской областей. На это Кривонос ответил, что должен быть симбиоз методов политических и Украина должна быть готова и к силовому методу освобождения, объяснил Куценко.

«Там из контекста беседы следует, что, условно говоря, что если возникнет такая ситуация международная, там, например, у России возникнет какая-нибудь проблема […] то чтобы в такой момент Украина была готова этими проблемами России воспользоваться для освобождения своих территорий», — рассказал Куценко.

При этом, говоря о минских договоренностях, он отметил, что в данный момент никакого силового варианта не будет.

«Минские соглашения они подписаны только для того, чтобы Украина могла перегруппировать свои силы, усилить армию, то есть это нечто подписанное в 18-м году Брестского мира Лениным», — добавил Куценко.

Политолог еще раз заметил, что силовое возвращение территорий в Донбассе, о котором говорил Кривонос, «в данный момент не актуально».

«Но в общем я говорю, что Украина будет ждать момента, когда это можно сделать, потому что не силовым методом это можно освободить только, условно говоря, если президентом России станет Григорий Явлинский, все остальные варианты мирного решения не предусматривают», — считает Куценко.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли вариант силового захвата территорий Донбасса, если Украину поддержат США, Куценко ответил отрицательно. По его словам, такой вариант не возможен.

Украинский политолог также считает, что решение этой проблемы в ближайшие год-два без каких-либо силовых решений исключено.