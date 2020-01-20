Условия силовой операции для контроля над Донбассом назвали в Киеве

Он пояснил, что окончательное решение зависит от политиков и поддержки других государств. В частности, Кривонос напомнил, что после развала Югославии на территории независимой Хорватии появилась самопровозглашенная Республика Сербская Краина. Официальный Загреб вернул контроль над этой территорией после боевых действий, в которых погибли несколько тысяч мирных жителей. По словам Кривоноса, если бы Хорватия не опиралась на поддержку стран НАТО, то Загреб не смог бы вернуть свои территории.

Кривонос отметил, что есть три условия для начала возможной военной операции на территории Донбасса.

«Первое — это продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации. Второе — создание надежной системы территориальной обороны. Третье — усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия», — заявил представитель СНБО Украины.

Он пояснил, что только при условии выполнения этих мер и при политическом решении Киев может пойти на силовое решение вопроса с самопровозглашенными территориями Донбасса.

«Это целый комплекс и в том числе международная поддержка. Это надо готовить и к этому надо готовиться самим. Это не за месяц-два проводится, но это возможно», — не исключил такого сценария Сергей Кривонос.

Между тем пока Киев продолжает выполнять Минские соглашения, несмотря на то, что президент Украины предложил их подкорректировать и внести в документ контроль над российско-украинской границей. Пока выполнено только несколько пунктов: стороны провели разведение войск и обменялись удерживаемыми лицами. Следующим шагом должны быть выборы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Однако официальный Киев заявил, что для этого в регионы должны вернуться все уехавшие жители. Кроме того, Украина в очередной раз потребовала передать ей контроль над границами.