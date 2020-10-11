Силовиков и спецтехнику стянули к центру Минска перед началом акции протеста
Марш еще не начался, но для его предотвращения уже все подготовлено. По данным корреспондента ТАСС, площадь перекрыта. Рядом с Домом правительства стоят автозаки и водомет. Также водометы и заградительный комплекс «Рубеж» расположились возле здания Белгосуниверситета.
Недалеко от Дворца независимости, где находится резиденция президента, стоят армейские грузовики для перевозки личного состава, а также военная техника, водометы и заградительные машины. Около здания «БелЭкспо» припаркованы 10 бронетранспортеров.
Кроме того, проволокой ограждена стела «Минск — город-герой». Сотрудники внутренних войск в полной экипировке оцепили Октябрьскую площадь. Известно, что многие кафе и торговые центры сейчас не работают.
Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа. В тот день были оглашены результаты выборов президента. За этот период несогласные десятки раз сталкивались с милицией. Были пострадавшие и погибшие.
Ранее Александр Лукашенко призвал создать специальный оргкомитет и провести выборы Всебелорусского народного собрания.