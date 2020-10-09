Лукашенко призвал провести выборы Всебелорусского народного собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать специальный оргкомитет и провести выборы Всебелорусского народного собрания. С помощью этих структур можно будет рассказать народу страны о конституционных реформах.

«Когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание», — заявил Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что сейчас парламент страны собирает предложения по реформированию конституции. Но это не самая эффективная работа. Лучше работать в областях, считает Лукашенко. Необходимо приглашать для обсуждения разных людей, слушать их точку зрения.

Лукашенко пояснил, что работа Всебелорусского народного собрания станет лишь первым этапом конституционный реформы. Оно поможет информировать население о проделанной работе над поправками.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Путина другом и советником. Такими словами президент Белоруссии поздравил лидера России с днем рождения.