29 марта 2024, 12:23
Силовики задержали украинского шпиона в Херсонской области
ФСБ задержала украинского шпиона в Алешках
Сотрудники ФСБ задержали жителя Алешек, который готовился совершить теракты на территории Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Спецслужбы установили, что мужчину завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины еще в 2022 году. Под руководством ГУР диверсант прошел обучение по минно-взрывному делу.
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«Вражеский агент планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и наших военных, но был задержан ФСБ», — подчеркнул Сальдо.
В доме у задержанного нашли самодельную взрывчатку и две противопехотные мины американского производства. На данный момент диверсант находится под следствием.
Ранее силовики задержали диверсанта в Белгородской области. По данным ФСБ, подозреваемый планировал дистанционно подорвать место дислокации российских военнослужащих.
ФСБ
Украина
Полиция
Херсонская область
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