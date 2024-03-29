Криминал 29 марта 2024, 12:23 Силовики задержали украинского шпиона в Херсонской области ФСБ задержала украинского шпиона в Алешках

Читать 360tv в

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алешек, который готовился совершить теракты на территории Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Спецслужбы установили, что мужчину завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины еще в 2022 году. Под руководством ГУР диверсант прошел обучение по минно-взрывному делу.

Реклама

«Вражеский агент планировал нападения на представителей органов государственной власти, полиции и наших военных, но был задержан ФСБ», — подчеркнул Сальдо.

В доме у задержанного нашли самодельную взрывчатку и две противопехотные мины американского производства. На данный момент диверсант находится под следствием.

Ранее силовики задержали диверсанта в Белгородской области. По данным ФСБ, подозреваемый планировал дистанционно подорвать место дислокации российских военнослужащих.