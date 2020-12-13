Силовики усилили контроль в районах Минска, где пройдет протестная акция оппозиции

Автозаки и личный состав появились в микрорайоне Уручье на восточной окраине Минска. Силовики усилили дежурство силовики дежурят в районе Партизанского проспекта, в микрорайонах Брилевичи, Малиновка, Каменная горка и других местах.

Колонны спецтехники въехала в город в сопровождении несколько десятков автомобилей с государственной символикой. В районе станции метро «Уручье» милицию приветствовала группа людей с флагами Белоруссии.

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые протесты, которые начались после выборов 9 августа. По данным ЦИК, безоговорочную победу в голосовании с большим перевесом одержал действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% белорусов. Несогласные с итогами выборов вышли на улицы городов.

Во время воскресных акций милиция каждый раз задерживает несколько сотен их участников.