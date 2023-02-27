Мир 27 февраля 2023, 09:15 Сильный взрыв прогремел в Киеве ночью — ТАСС ТАСС: сильный взрыв прогремел в Киеве после сигнала воздушной тревоги РИА «Новости»

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Мощный взрыв услышали жители Киева прошедшей ночью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Взрыв заметили в левобережной части столицы Украины, никаких подробностей случившегося нет. Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены раздались в Киевской, Черниговской и Полтавской областях страны. Позже это произошло и в других регионах.

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Ночью 27 февраля воздушную тревогу объявили в Хмельницкой области. Три взрыва прозвучали в Хмельницком, уточнил глава областной администрации Сергей Гамалий.

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Утром в понедельник сирены прозвучали в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога». Однако спустя непродолжительное время оповещения прекратились.