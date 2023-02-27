Спецоперация 27 февраля 2023, 00:39 Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области РИА «Новости»

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Власти Киева и Киевской области объявили воздушную тревогу. О срабатывании систем оповещения населения свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Кроме этого, сирены сработали в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях.

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В Telegram-канале «Политика страны» также сообщается, что в одном из столичных районов и в области были слышны взрывы. Очевидцы стали выкладывать в соцсетях видео.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак и Киевская ОВА в своих аккаунтах также подтвердили, что в Киевской области произошли взрывы. Ермак также призвал местное население не игнорировать тревогу.

Ранее в Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине на Донецком направлении. За прошедшие сутки наша армия ликвидировала более 100 украинских боевиков. Кроме этого, российские военные уничтожили три украинские боевые БМП, четыре пикапа, артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30, а также склад с боеприпасами.