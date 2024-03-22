Мир 22 марта 2024, 02:39 «Сильные чувства к России». В США рассказали, на какую работу может устроиться Нуланд Экс-разведчик Джиральди: Нуланд останется мощным голосом в Вашингтоне РИА «Новости»

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У экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд есть много возможностей, которые позволят ей остаться сильным антироссийским голосом в Америке. Таким мнение поделился бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Ей лишь 62 года, она относительно молода, и у нее много вариантов», — сказал Джиральди.

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По мнению эксперта, Нуланд может устроиться в центры аналитики и различные фонды, а также стать преподавателем в вузе. Джиральди выразил уверенность, что на любом новом рабочем месте экс-чиновница продолжит нести в массы учение о ведущей роли США в современном миропорядке

«У нее, это очевидно, очень сильные чувства к России и большое беспокойство за место США в мире, я не представляю, как она от них избавится», — заключил бывший агент ЦРУ.

По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, Нуланд уволили после того, Россия развеяла мечты США и Украины об успехе летного контрнаступления ВСУ.