«Сильно лаял, но не кусался»: Обама сообщил о смерти любимой собаки Бо

Бывший президент США Барак Обама в личном Тwittеr- аккаунте сообщил о смерти своей любимой собаки по кличке Бо, написал сайт «Утро.ру».

Собака жила в семье экс — лидера Штатов 10 лет. Пес смиренно переносил суету, связанную с жизнью в Белом доме.

«Сильно лаял, но не кусался, любил летом прыгать в бассейн, был невозмутим с детьми, жил на объедки с обеденного стола и имел великолепную шерсть», — вспомнил Обама.

Семья была рада Бо и в хорошие, и в ненастные дни, потому что по-настоящему нуждалась в нем. Обама подчеркнул, что ему и его родным будет не хватать преданного друга.

Мишель Обама также попрощалась с собакой. Она уточнила, что Бо боролся с раком. Супруга бывшего лидера США поблагодарила американцев за любовь, которую они проявляли по отношению к их питомцу. Мишель попросила граждан обнять своих любимцев и уделять им побольше внимания.

Ранее выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса с речью об умершем актере чуть не сорвал щенок, пытавшийся поиграть с хозяином и привлечь его внимание. Но Хиггинс оказался невозмутим. Трогательное видео выложили на его странице в TikTok.