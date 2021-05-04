Щенок чуть не сорвал выступление президента Ирландии, желая поиграть. Видео

Выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса с речью об умершем актере чуть не сорвал щенок, пытавшийся поиграть с хозяином и привлечь его внимание. Но Хиггинс оказался невозмутим. Трогательное видео выложили на его странице в TikTok.

Щенок ирландского президента, как можно наблюдать на видео, играл с ним, в том время как Хиггинс продолжал невозмутимо произносить скорбные слова по поводу кончины актера Тома Хики.

Пес породы бернский зенненхунд по кличке Мисних, что означает «мужество», стал частью президентской семьи в марте. У Хиггинса есть еще одна собака той же породы — ее зовут Брод.

Ролик растрогал пользователей. Один из них сделал вывод, что президент Ирландии — прекрасный человек, судя по тому, как его обожает его питомец. Другой оценил то, с каким спокойствием Хиггинс продолжал говорить.

Овдовевшая королева Великобритании ранее выбрала имена для щенков корги, которых недавно ей подарили. Елизавета II назвала одного из них в честь дяди, погибшего на Первой мировой войне, а второго — в честь шотландского озера.