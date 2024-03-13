Мир 13 марта 2024, 04:48 Сийярто спрогнозировал проигрыш Украины в конфликте с Россией Сийярто предрек Украине поражение в конфликте из-за активного наступления ВС РФ РИА «Новости»

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Украину призвали к мирным переговорам с Россией, потому что ВСУ не смогут победить в конфликте из-за активного продвижения ВС РФ. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал в интервью The Washington Times.

«Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу и продвигается вперед», — заявил дипломат.

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При этом Сийярто предположил, что это противостояние закончится мирными переговорами, а не разгромом одной из сторон.

Венгерский дипломат также добавил, что его страна не поставляет Украине оружие, так как понимает, что «чем больше орудия будет поставляться, тем дольше будет длиться конфликт».

В начале марта Сийярто заявил, что пока украинские власти не вернут национальному меньшинству в Закарпатье права, которые у них были до 2015 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласится на встречу на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.