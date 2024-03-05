Мир 05 марта 2024, 17:08 Сийярто исключил встречу Орбана с Зеленским из-за ответа Украины на требования Венгрии Сийярто: Украина неконструктивно ответила на 11 требований Венгрии Unsplash

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится, пока украинское руководство не восстановит в правах венгерское нацменьшинство страны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщило РИА «Новости».

По словам венгерского дипломата, государство ожидает, что украинские власти вернут национальному меньшинству в Закарпатье права, которыми оно пользовалось до 2015 года.

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Сийярто напомнил о передаче Украине документа, в котором указывались 11 пунктов, необходимых для улучшения двусторонних отношений. Он назвал неконструктивным ответ украинского руководства на призыв Венгрии и выразил надежду, что в будущем ситуация изменится.

«До тех пор, пока Украина не примет законы, возвращающие права венгерского национального сообщества, условия для встречи на высшем уровне не могут быть выполнены», — заключил министр.

Ранее Сийярто указал на ухудшение положения ВСУ. По его мнению, Украине следовало начать переговоры, когда у нее были более выгодные позиции.