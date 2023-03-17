Мир 17 марта 2023, 22:21 Сигнал Запада увидели в решении ВУС об аресте Путина Вучич: выдача МУС ордера на Путина стала сигналом Запада поддержавшим Россию странам РИА «Новости»

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Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал выдачу МУС ордера на арест российского лидера Владимира Путина. По его словам, которые привел ТАСС, этот факт показывает, что страны Запада не боятся дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

В частности, отметил сербский лидер в ходе выступления в городе Сремска-Митровица, Запада выдачей такого ордера на российского президента показал, что будет идти до конца и «слишком не переживать» из-за возможной эскалации конфликта на Украине.

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«Это говорит и о том, что Запад хочет оказать дополнительное давление на всех тех, кто до сегодняшнего дня не был резко против Российской Федерации», — добавил Вучич.

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По мнению сербского президента, результаты давления Запада уже видны на международной арене. Так западные страны «шлют сигнал» всем другим государствам, которые нам намерены продолжать сотрудничество с Россией, который говорит о том, что эти шаги повлекут «очень тяжелые последствия».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия считает возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Подобные решения с точки зрения права являются ничтожными.