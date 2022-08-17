Siemens Energy: турбина для «Северного потока» находится в ФРГ и готова к работе

Турбина для российского газопровода «Северный поток» остается в Германии, в городе Мюльхайм-на-Руре, заявил агентству DPA представитель компании Siemens Energy. По его словам, газотурбинный агрегат готов к эксплуатации.

Представитель компании отметил, что турбина опломбирована. В случае, если отправку согласуют, агрегат должны будут перевезти автомобильным транспортом, написал «Коммерсант».

В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц посетил завод Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре и осмотрел турбину для «Северного потока». После политик призвал Россию забрать агрегат. В «Газпроме» объяснили, что не могут сделать это из-за санкций.

«Действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции „Портовая“, обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по газопроводу „Северный поток“», — пояснили в компании.

В «Газпроме» напомнили, что именно из-за канадских ограничительных мер и без согласия российской стороны двигатель вместо РФ отправили в Германию, что не соответствует условиям контракта.

«Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту», — подчеркнули представители «Газпрома».

Таким образом, в случае транспортировки двигателя в Россию есть риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий разрешения, добавили в компании. Это в итоге может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС «Портовая».

В настоящее время «Северный поток» работает на 20% проектной мощности.