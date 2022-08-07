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    07 августа 2022, 22:03

    Завершение работ на «Северном потоке» назвали невозможным из-за антироссийских санкций

    Зампостпреда Полянский: работы на «Северном потоке» невозможно завершить из-за санкций

    Дарья Бунякова

    Технические работы на газопроводе «Северный поток» невозможно завершить из-за введенных против России санкций. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    Завершение работ на «Северном потоке» назвали невозможным из-за антироссийских санкций

    Во время интервью на Radio Times Полянского спросили, почему Россия решила сократить поставки своего газа в Европу. Журналист отметил, что снижение поставок создает дополнительное давление на уязвимые слои населения как Европы, так и Великобритании.

    «Что касается текущей ситуации с „Северным потоком“, полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для „Северного потока“, а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций», — ответил первый зампостпреда.

    При этом он добавил, что российская сторона была и остается надежным поставщиком газа в страны Европы. Как напомнил Полянский, идея объявления ограничительных мер принадлежит не России.

    «В первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов», — заключил он.

    Сейчас «Северный поток» работает на 20% от максимальной мощности. Одну из турбин газопровода отправили на ремонт в Канаду. Сначала оборудование отказались возвращать из-за санкций, но в конечном итоге решили его отдать.