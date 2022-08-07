Завершение работ на «Северном потоке» назвали невозможным из-за антироссийских санкций

Технические работы на газопроводе «Северный поток» невозможно завершить из-за введенных против России санкций. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Во время интервью на Radio Times Полянского спросили, почему Россия решила сократить поставки своего газа в Европу. Журналист отметил, что снижение поставок создает дополнительное давление на уязвимые слои населения как Европы, так и Великобритании.

«Что касается текущей ситуации с „Северным потоком“, полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для „Северного потока“, а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций», — ответил первый зампостпреда.

При этом он добавил, что российская сторона была и остается надежным поставщиком газа в страны Европы. Как напомнил Полянский, идея объявления ограничительных мер принадлежит не России.

«В первую очередь надо спрашивать тех безрассудных европейских политиков, в том числе британских, которые ни во что не ставят интересы своих народов», — заключил он.

Сейчас «Северный поток» работает на 20% от максимальной мощности. Одну из турбин газопровода отправили на ремонт в Канаду. Сначала оборудование отказались возвращать из-за санкций, но в конечном итоге решили его отдать.