«Газпром» уличил Siemens в невыполнении ремонта двигателей для «Северного потока»

Компания Siemens не выполняет работы по ремонту турбинных агрегатов для подачи газа по «Северному потоку». Об этом заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире канала «Россия 24».

Вопрос возник с неисправными двигателями. Они находятся на компрессорной станции и вынужденно простаивают из-за аварийных отказов.

«Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — отметил Маркелов.

По его словам, до западных санкций у «Газпрома» не было проблем с получением агрегатов после ремонта. Сейчас компания вынуждена в конце июля ждать майскую поставку. Остается открытым вопрос о санкционных рисках, которые препятствуют возврату двигателя и отправке в Канаду других турбин, нуждающихся в ремонте.

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тысяч часов», — пояснил зампред правления «Газпрома».

Корпорация 27 июля снизила поставки газа по «Северному потоку». Теперь они не превышают 20% мощности.

На компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии остался лишь один газотурбинный двигатель, отметил Виталий Маркелов. Об этом написал RT.