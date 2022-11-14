Мир 14 ноября 2022, 07:31 Байден решил укрепить связи с Китаем — СМИ AFP: президент США Байден решил укрепить связи с китайским лидером Цзиньпином

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Американский лидер Джо Байден намерен укрепить связи с китайским коллегой Си Цзиньпином и установить «систему сдержек и противовесов» во время сегодняшней встречи. Об этом написало агентство Agence France-Presse, сославшись на представителя Белого дома.

По данным издания, президент США решил договориться о гарантиях, благодаря которым конкуренция между двумя странами «не превратится в конфликт».

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Лидеры США и Китая встретятся в 12:30 по московскому времени на полях саммита G20. В 16:30 Байден пообщается с прессой по итогам этих переговоров.

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Си Цзиньпин также проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Сенегала Маки Саллем и лидером Аргентины Альберто Фернандесом.

Саммит «Большой двадцатки» будет проходить на острове Бали в Индонезии с 15 по 16 ноября. Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин на саммит не поедет — как, кстати, и украинский президент Владимир Зеленский.

Известно, что Байден на саммите выступит против российской спецоперации и в поддержку Украины.