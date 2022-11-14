14 ноября 2022, 07:31
Байден решил укрепить связи с Китаем — СМИ
AFP: президент США Байден решил укрепить связи с китайским лидером Цзиньпином
Американский лидер Джо Байден намерен укрепить связи с китайским коллегой Си Цзиньпином и установить «систему сдержек и противовесов» во время сегодняшней встречи. Об этом написало агентство Agence France-Presse, сославшись на представителя Белого дома.
По данным издания, президент США решил договориться о гарантиях, благодаря которым конкуренция между двумя странами «не превратится в конфликт».
Реклама
Лидеры США и Китая встретятся в 12:30 по московскому времени на полях саммита G20. В 16:30 Байден пообщается с прессой по итогам этих переговоров.
Реклама
Си Цзиньпин также проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Сенегала Маки Саллем и лидером Аргентины Альберто Фернандесом.
Саммит «Большой двадцатки» будет проходить на острове Бали в Индонезии с 15 по 16 ноября. Россию на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин на саммит не поедет — как, кстати, и украинский президент Владимир Зеленский.
Известно, что Байден на саммите выступит против российской спецоперации и в поддержку Украины.
Саммиты
США
Китай
Си Цзиньпин
Джо Байден
Саммит G20 на Бали
Реклама
Реклама