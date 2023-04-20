Мир 20 апреля 2023, 02:00 Байден собирается провести телефонный разговор с Си Цзиньпином Президент США Байден запланировал телефонные переговоры главой КНР Си Цзиньпином РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден собирается провести переговоры по телефоны с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

Она подтвердила планы главы США позвонить китайскому лидеру, но тему разговора раскрывать отказалась.

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«Ранее мы не раз заявляли, что считаем важным поддерживать открытыми каналы связи с Китаем. Мы ценим двусторонние отношения с КНР, хотя и говорим о стратегическом соперничестве с этой страной», — добавила пресс-секретарь.

Ранее американский бизнесмен Коллин Рагг обвинил президента в создании антиамериканской коалиции. Он высказал мнение, что попытки Байдена изолировать Россию объединили РФ, Китай, Индию и Саудовскую Аравию. По его словам, сейчас эти страны стали могущественны как никогда.