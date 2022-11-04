Си Цзиньпин призвал Германию вместе развивать мир | 360°

Мир 04 ноября 2022, 08:45 Си Цзиньпин призвал Германию вместе развивать мир РИА «ФАН»: КНР и ФРГ отмечают 50-летие установления дипломатических отношений flickr

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Китай и Германия должны вместе поддерживать и развивать мир во всем мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передало РИА «ФАН».

Си Цзиньпин принял находящегося в Китае с официальным визитом Олафа Шольца в Доме народных собраний в центре Пекине.

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«В настоящее время международная ситуация сложна и изменчива. Будучи влиятельными державами, Китай и Германия в условиях нестабильной обстановки и хаоса должны работать сообща, чтобы внести больший вклад в мир и развитие во всем мире», — сказал он на встрече.

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Председатель КНР отметил, что визит канцлера Шольца проходит в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами.

Ранее в испанской El País написали, что в последние годы Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сделали максимум, чтобы продемонстрировать Западу сближение двух стран. И Китай не откажется сотрудничать с Россией, несмотря ни на какие санкции.