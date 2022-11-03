Мир 03 ноября 2022, 12:28 Китай и Россия продемонстрировали Западу свое сближение — испанские СМИ El País: Си Цзиньпин и Путин показали Западу, насколько близки Россия и Китай Пресс-служба Кремля

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В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сделали максимум для того, чтобы продемонстрировать Западу, насколько близки их страны. Несмотря на угрозы санкций, Китай не откажется сотрудничать с Россией, написало испанское издание El País.

«Пекин <…> считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать, особенно на фоне ухудшения международной обстановки», — считают авторы материала.

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После начала российской спецоперации на Украине Китай «молчаливо поддержал» Путина и продолжает оказывать дипломатическую поддержку сейчас. Газета отметила, что Си Цзиньпин считает главной причиной конфликта вовсе не русскую агрессию, как некоторые думают на Западе, а расширение НАТО на Восток и рост напряженности со стороны Соединенных Штатов.

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Журналисты напомнили, что Цзиньпин называл Путина своим лучшим другом. За последние девять лет лидеры двух стран провели около 40 встреч. Стороны уверены, что их «всеобъемлющее стратегическое партнерство» принесет пользу и на международной арене.

Западу не удастся вбить клин между Россией и Китаем, убеждено СМИ.