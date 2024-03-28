Мир 28 марта 2024, 11:22 Швеция признала, что разрешает вербовку своих граждан посольством Украины Unsplash

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Посольство Украины в Стокгольме может вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Тумас Ванеск. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Ванеска, участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным.

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Бывший сотрудник спецслужбы Бахтиер Рахмонов предположил ранее, что исполнителей теракта в Crocus City Hall могли вербовать через украинское посольство в Таджикистане.

При этом на сайте посольства Украины в Швеции есть информация для граждан, которые хотят вступить в так называемый «Интернациональный легион». Она также появилась на сайта посольств Украины в других западных странах.

К примеру, украинское посольство во Франции предлагает стать наемником гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. Посольство Украины в Бельгии указывает на необходимость для легионера знания украинского и русского языков. Украинское посольство в Литве отмечает, что члены легиона воюют в составе бригад ВСУ.

Сайт «Иностранного легиона» указывает адреса в странах СНГ, куда могут обращаться желающие воевать за деньги.