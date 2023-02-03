Мир 03 февраля 2023, 23:55 Швеция подтвердила введение потолка цен на российские нефтепродукты Pxhere

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Евросоюз согласовал потолок цен на нефтепродукты из России, которые поставляют в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председательствующую в ЕС правительственную канцелярию Швеции.

«Это позволяет европейским операторам транспортировать и оказывать другие услуги, связанные с экспортом нефтепродуктов из России в третьи страны, при условии, что цена на уровне или ниже потолка», — отметили в заявлении канцелярии.

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Запрет на импорт и потолок цен вступят в силу с 5 февраля 2023 года. Под санкции попадает бензин, дизельное и авиационное топливо, а также моторное масло.

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В Швеции уточнили, что предельная стоимость делится на две категории. Речь идет о нефтепродуктах с пределом в 45 долларов, которые продают ниже цены на сырую нефть, и сырье, продаваемом выше стоимости сырой нефти — 100 долларов.

Агентство Reuters уже сообщило о том, что Совет ЕС договорился о введении потолка цен на российские нефтепродукты. Послы Евросоюза выставили стоимость дизеля на уровне 100 долларов за баррель. Дисконтную нефтепродукцию они оценили в 45 долларов за баррель.