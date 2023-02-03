Важное 03 февраля 2023, 20:39 ЕС введет потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель Евросоюз согласовал потолок цен на нефтепродукты из России уровне 100 долларов за баррель Pxhere

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Страны — члены Евросоюза пришли к соглашению по введению потолка цен на нефтепродукты из России. Послы ЕС оценили российский дизель на уровне 100 долларов за баррель, сообщило агентство Reuters.

Евросоюз собирается установить потолок цен на российские нефтепродукты вместе с членами G7 5 февраля. Дисконтную нефтепродукцию они оценили в 45 долларов за баррель.

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«Постпреды Евросоюза сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», — отметили в Twitter-аккаунте шведского председательства в Совете ЕС.

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Потолок цен на российскую нефть ввели 5 декабря. Страны Евросоюза, G7 и Австралия перестали принимать сырье из России, перевозимое морским путем, если его стоимость превышает установленные 60 долларов за баррель.

Глава государства Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Он начал действовать 1 февраля. С момента вступления указа в силу до 1 июля запрещены экспортные поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным организациям и лицам по контрактам, в которых прописано ограничение цены.