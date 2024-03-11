Мир 11 марта 2024, 13:53 НАТО отреагировал на возможность размещения ядерного оружия в Швеции Генсек Столтенберг: НАТО не планировал множить ядерные страны за счет Швеции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Североатлантический альянс не планировал за счет Швеции увеличивать число стран, обладающих ядерным оружием, и создавать там новые военные базы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в штаб-квартире блока, сообщило РИА «Новости».

«У нас нет планов по расширению числа стран НАТО с ядерным оружием. Мы также постоянно оцениваем наш потенциал сил, и в настоящее время не имеем планов по новым боевым группам в Швеции», — сказал он.

Реклама

Членство этой страны в НАТО, по мнению генсека, пойдет на пользу странам Севера и Балтики. Столтенберг добавил, что не увидел непосредственной военной угрозы членам альянса со стороны России.

Участвовавший в пресс-конференции премьер-министр страны Ульф Кристерссон подтвердил, что оснований для размещения постоянных военных баз или ядерных боеголовок альянса нет.

Швеция официально вступила в НАТО 7 марта. Самолеты этой страны впервые заметили у границы с Россией.