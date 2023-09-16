Мир 16 сентября 2023, 16:28 Швеция не сдержала данных Турции обещаний Эрдоган: Швеция не сдержала данных Турции для присоединения к НАТО обещаний РИА «Новости»

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Шведские власти до сих пор не сдержали обещаний, данных Турции. Об этом во время пресс-конференции заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, слова и действия шведских властей значительно разнятся, несмотря на то что Стокгольм обещает изменить законодательство, осудив курдские группы.

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«Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать свои акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма», — возмутился Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что США пытались в двусторонних контактах связать тему одобрения членства Швеции в НАТО с поставками республике самолетов F-16. В ответ Эрдоган сказал американскому лидеру Джо Байдену, что решение по Швеции будет принимать турецкий парламент.