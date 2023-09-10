Мир 10 сентября 2023, 15:35 Эрдоган раскрыл, кто решит судьбу членства Швеции в НАТО Президент Турции Эрдоган провел встречу с Байденом по поводу поставок F-16 Unsplash

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США пытаются связать продажу Турции истребителей F-16 с необходимостью одобрить членство Швеции в НАТО. Об этом сообщил во время пресс-конференции на встрече «Большой двадцатки» в Нью-Дели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам турецкого лидера, этот вопрос он успел обсудить с американским коллегой «на ногах».

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«К сожалению, по теме F-16 наши друзья все повторяют „Швеция, Швеция“. Нас этот подход расстраивает. Я скажу одно. Вы на все говорите, что у вас есть конгресс. У меня он тоже есть. Пока этот вопрос не пройдет через мой парламент, я ничего не скажу. Единолично я такое решение принять не могу. Решение о членстве Швеции примет парламент Турции», — заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что попросит генсека ООН направить России обновленную версию письма с предложениями по зерновой сделке. В частности, в нем будут учитываться требования России о переподключении «Россельхозбанка» к системе SWIFT и возобновлении страхования российских судов.